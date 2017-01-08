"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертого дивизиона в Кубке Англии

Мерсисайдцы сыграли вничью на своем поле с "Плимутом"

Футболисты "Ливерпуля" и "Плимута", выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, разошлись миром в матче третьего раунда Кубка Англии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом – 0:0.

Теперь командам предстоит переигровка, которая пройдет на поле "Плимута".