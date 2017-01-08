"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертого дивизиона в Кубке Англии
Мерсисайдцы сыграли вничью на своем поле с "Плимутом"
Футболисты "Ливерпуля" и "Плимута", выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, разошлись миром в матче третьего раунда Кубка Англии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом – 0:0.
Теперь командам предстоит переигровка, которая пройдет на поле "Плимута".
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