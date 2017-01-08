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"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертого дивизиона в Кубке Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7863/96_main.1483891525.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/96_tn.1483891525.jpg Мир Мерсисайдцы сыграли вничью на своем поле с "Плимутом"

"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертого дивизиона в Кубке Англии

Сегодня, 18:01

Мерсисайдцы сыграли вничью на своем поле с "Плимутом"

Матч в Ливерпуле завершился без голов. Фото AFP
Матч в Ливерпуле завершился без голов. Фото AFP

Футболисты "Ливерпуля" и "Плимута", выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, разошлись миром в матче третьего раунда Кубка Англии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом – 0:0.

Теперь командам предстоит переигровка, которая пройдет на поле "Плимута".
футбол, Ливерпуль, Кубок Англии, Плимут

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Источник:

Р-спорт

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