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"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7850/10_main.1483212913.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/10_tn.1483212913.jpg Мир Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи

"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии

Вчера, 21:30

Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи

Победа за &quot;Ливерпулем&quot;. Фото AFP
Победа за "Ливерпулем". Фото AFP

В центральном поединке 19-го тура английской Премьер-лиги встретились команды, которые ведут борьбу за чемпионство. "Ливерпуль" на своем поле "Манчестер Сити".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом – 1:0. Победный гол был забит уже на восьмой минуте матча, когда после навеса Адама Лалланы с левого фланга, мяч головой забил Жоржиньо Вейналдум.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 19 13 4 2 46-21 43
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 19 12 3 4 39-21 39
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 18 10 6 2 33-13 36
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 10 6 3 29-19 36
7  ЭВЕРТОН 19 7 6 6 25-23 27
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 19 7 5 7 25-23 26
9  САУТГЕМПТОН 19 6 6 7 19-22 24
10  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
11  БЕРНЛИ 19 7 2 10 21-29 23
12  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
13  ВЕСТ ХЭМ 19 6 4 9 23-33 22
14  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
15  ЛЕСТЕР 19 5 5 9 24-31 20
16  МИДЛСБРО 19 4 6 9 17-22 18
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 19 4 2 13 17-35 14
19  ХАЛЛ СИТИ 19 3 4 12 16-41 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Сити

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