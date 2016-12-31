"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии
Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи
В центральном поединке 19-го тура английской Премьер-лиги встретились команды, которые ведут борьбу за чемпионство. "Ливерпуль" на своем поле "Манчестер Сити".
Встреча завершилась победой хозяев со счетом – 1:0. Победный гол был забит уже на восьмой минуте матча, когда после навеса Адама Лалланы с левого фланга, мяч головой забил Жоржиньо Вейналдум.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19
|13
|4
|2
|46-21
|43
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19
|12
|3
|4
|39-21
|39
|4
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|18
|10
|6
|2
|33-13
|36
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|10
|6
|3
|29-19
|36
|7
|ЭВЕРТОН
|19
|7
|6
|6
|25-23
|27
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|19
|7
|5
|7
|25-23
|26
|9
|САУТГЕМПТОН
|19
|6
|6
|7
|19-22
|24
|10
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|11
|БЕРНЛИ
|19
|7
|2
|10
|21-29
|23
|12
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|6
|4
|9
|23-33
|22
|14
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|15
|ЛЕСТЕР
|19
|5
|5
|9
|24-31
|20
|16
|МИДЛСБРО
|19
|4
|6
|9
|17-22
|18
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|19
|4
|2
|13
|17-35
|14
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
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