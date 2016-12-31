"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии

Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи

В центральном поединке 19-го тура английской Премьер-лиги встретились команды, которые ведут борьбу за чемпионство. "Ливерпуль" на своем поле "Манчестер Сити".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом – 1:0. Победный гол был забит уже на восьмой минуте матча, когда после навеса Адама Лалланы с левого фланга, мяч головой забил Жоржиньо Вейналдум.