"Ливерпуль" побил собственный рекорд по голам в Англии за календарный год

"Ливерпуль" забил четыре мяча в ворота "Сток Сити" (4:1) в домашнем матче 18-го тура АПЛ. По разу отличились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Дэниел Старридж, один мяч в свои ворота забил Ганелли Имбула Ванга.

"Ливерпуль" обновил рекорд клуба по голам в АПЛ за календарный год: в 2016 году мерсисайдцы забили уже 86 мячей, улучшив достижение 2013 года (84 гола в чемпионате Англии).

После 18 туров команда Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.