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"Ливерпуль" побил собственный рекорд по голам в Англии за календарный год http://www.segodnya.ua/img/article/7837/56_main.1482879024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/56_tn.1482879024.jpg Мир Команда под руководством Юргена Клоппа демонстрирует хорошую результативность

"Ливерпуль" побил собственный рекорд по голам в Англии за календарный год

Сегодня, 00:50

Команда под руководством Юргена Клоппа демонстрирует хорошую результативность

Фото AFP
Фото AFP

"Ливерпуль" забил четыре мяча в ворота "Сток Сити" (4:1) в домашнем матче 18-го тура АПЛ. По разу отличились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Дэниел Старридж, один мяч в свои ворота забил Ганелли Имбула Ванга.

"Ливерпуль" обновил рекорд клуба по голам в АПЛ за календарный год: в 2016 году мерсисайдцы забили уже 86 мячей, улучшив достижение 2013 года (84 гола в чемпионате Англии).

После 18 туров команда Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль

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Источник:

Championat.ru

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