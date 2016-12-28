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"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/25_main.1482867855.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/25_tn.1482867855.jpg Мир Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Сток Сити" в 18-м туре Премьер-лиги со счетом 4:1

"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии (фото)

Вчера, 21:44

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Сток Сити" в 18-м туре Премьер-лиги со счетом 4:1

Футболисты "Ливерпуля" одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив "Сток Сити".

Встреча прошла в Ливерпуле во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных". Счет в матче открыли футболисты "Сток Сити" – отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. "Ливерпуль" ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.

С 40 очками "Ливерпуль" идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего "Челси", "Сток Сити" (21 очко) – 13-й.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  ЛИВЕРПУЛЬ 18 12 4 2 45-21 40
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
13  СТОК СИТИ 18 5 6 7 20-28 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 18 3 3 12 14-39 12
чемпионат Англии, Ливерпуль, Сток Сити

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Источник:

AFP

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