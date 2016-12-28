"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии (фото)

Футболисты "Ливерпуля" одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив "Сток Сити".

Встреча прошла в Ливерпуле во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных". Счет в матче открыли футболисты "Сток Сити" – отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. "Ливерпуль" ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.

С 40 очками "Ливерпуль" идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего "Челси", "Сток Сити" (21 очко) – 13-й.

Таблица чемпионата Англии: