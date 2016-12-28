"Ливерпуль" учинил волевой разгром "Сток Сити" в чемпионате Англии (фото)
Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Сток Сити" в 18-м туре Премьер-лиги со счетом 4:1
Футболисты "Ливерпуля" одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив "Сток Сити".
Встреча прошла в Ливерпуле во вторник и завершилась со счетом 4:1 в пользу "красных". Счет в матче открыли футболисты "Сток Сити" – отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. "Ливерпуль" ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.
С 40 очками "Ливерпуль" идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего "Челси", "Сток Сити" (21 очко) – 13-й.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|18
|15
|1
|2
|38-11
|46
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18
|12
|4
|2
|45-21
|40
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|3
|3
|39-20
|39
|4
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|9
|6
|2
|29-12
|33
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|9
|6
|3
|27-18
|33
|7
|ЭВЕРТОН
|18
|7
|5
|6
|23-21
|26
|8
|САУТГЕМПТОН
|17
|6
|6
|5
|17-16
|24
|9
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|18
|6
|5
|7
|23-22
|23
|10
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|18
|6
|4
|8
|23-32
|22
|12
|БОРНМУТ
|18
|6
|3
|9
|23-31
|21
|13
|СТОК СИТИ
|18
|5
|6
|7
|20-28
|21
|14
|БЕРНЛИ
|18
|6
|2
|10
|17-28
|20
|15
|МИДЛСБРО
|18
|4
|6
|8
|16-20
|18
|16
|ЛЕСТЕР
|18
|4
|5
|9
|23-31
|17
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|18
|4
|2
|12
|16-31
|14
|19
|СУОНСИ
|18
|3
|3
|12
|21-41
|12
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|18
|3
|3
|12
|14-39
|12
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