Лодка с 13 рыбаками утонула у берегов Китая
На место происшествия были направлены два сторожевых корабля и беспилотник
Лодка, на которой находились 13 рыбаков, затонула в акватории Восточно-Китайского моря.
Военные КНР получили запрос на оказание помощи от спасателей провинции Цзянсу.
На место происшествия были направлены два сторожевых корабля ВМС НОАК и один беспилотный аппарат.
К настоящему моменту было обнаружено тело одного рыбака. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими.
Ранее сообщалось, что 17 человек пропали без вести после того, как китайская рыбацкая лодка столкнулась с иностранным грузовым судном и затонула в Восточно-Китайском море.
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