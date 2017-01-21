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Лодка с 13 рыбаками утонула у берегов Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7904/13_main.1484977800.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/13_tn.1484977800.jpg Мир На место происшествия были направлены два сторожевых корабля и беспилотник

Лодка с 13 рыбаками утонула у берегов Китая

Сегодня, 16:00

На место происшествия были направлены два сторожевых корабля и беспилотник

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Лодка, на которой находились 13 рыбаков, затонула в акватории Восточно-Китайского моря.

Военные КНР получили запрос на оказание помощи от спасателей провинции Цзянсу.

На место происшествия были направлены два сторожевых корабля ВМС НОАК и один беспилотный аппарат.

К настоящему моменту было обнаружено тело одного рыбака. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими.

Ранее сообщалось, что 17 человек пропали без вести после того, как китайская рыбацкая лодка столкнулась с иностранным грузовым судном и затонула в Восточно-Китайском море.
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Источник:

РИА Новости

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