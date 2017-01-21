Лодка с 13 рыбаками утонула у берегов Китая

На место происшествия были направлены два сторожевых корабля и беспилотник

Лодка, на которой находились 13 рыбаков, затонула в акватории Восточно-Китайского моря.

Военные КНР получили запрос на оказание помощи от спасателей провинции Цзянсу.

На место происшествия были направлены два сторожевых корабля ВМС НОАК и один беспилотный аппарат.

К настоящему моменту было обнаружено тело одного рыбака. Оставшиеся 12 человек числятся пропавшими.

Ранее сообщалось, что 17 человек пропали без вести после того, как китайская рыбацкая лодка столкнулась с иностранным грузовым судном и затонула в Восточно-Китайском море.