Лондон хочет введения новых санкций против Москвы за ее позицию по Сирии – Times

Глава британского МИД Борис Джонсон будет требовать публикации от G7 совместного заявления по поводу ограничений для Москвы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России за позицию последней по Сирии. Об этом пишет The Times.

По информации издания, причиной намерения Джонсона является политика Москвы по отношению к Сирии.

Так, согласно сообщению, глава британского МИД считает, что Россия поддерживает режим президента Башара Асада, которого западные страны, в том числе и США, обвиняют в применении химического оружия против мирного населения.

Свои предложения по санкциям, уточняет издание, Джонсон представит на встрече глав МИД стран G7 в Италии, которая запланирована на понедельник, 10 апреля.

В заявлении, которое будет продвигать Джонсон, "Большая семерка" обяжет Россию прекратить сотрудничество с Сирией, в том числе и военное.

В случае отказа западные страны введут новые санкции. Газета подчеркивает, что целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Тем временем в Кремле оценили риск столкновения США и РФ в Сирии. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон считает, что вина за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб лежит на России, даже если она не участвовала в той операции.