Лондон хочет введения новых санкций против Москвы за ее позицию по Сирии – Times

Вчера, 11:30

Глава британского МИД Борис Джонсон будет требовать публикации от G7 совместного заявления по поводу ограничений для Москвы

Ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск, с которой предположительно была совершена химическая атака по сирийской оппозиции. Фото: AFP
Ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск, с которой предположительно была совершена химическая атака по сирийской оппозиции. Фото: AFP

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России за позицию последней по Сирии. Об этом пишет The Times.

По информации издания, причиной намерения Джонсона является политика Москвы по отношению к Сирии.

Так, согласно сообщению, глава британского МИД считает, что Россия поддерживает режим президента Башара Асада, которого западные страны, в том числе и США, обвиняют в применении химического оружия против мирного населения.

Свои предложения по санкциям, уточняет издание, Джонсон представит на встрече глав МИД стран G7 в Италии, которая запланирована на понедельник, 10 апреля.

В заявлении, которое будет продвигать Джонсон, "Большая семерка" обяжет Россию прекратить сотрудничество с Сирией, в том числе и военное.

В случае отказа западные страны введут новые санкции. Газета подчеркивает, что целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Тем временем в Кремле оценили риск столкновения США и РФ в Сирии. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон считает, что вина за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб лежит на России, даже если она не участвовала в той операции.
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Источник:

РБК

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