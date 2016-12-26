Лондонский "Арсенал" в забавных свитерах поздравил фанов с Рождеством, но отказался от вечеринки

В клубе посчитали, что после серии поражений болельщики не поймут празднований

Футболисты лондонского "Арсенала" решили не проводить традиционную рождественскую вечеринку из-за неудачных результатов команды.

Все игроки команды сошлись во мнении, что болельщики не поймут празднования и развлечения футболистов после серии поражений.

Стоит отметить, что все же футболисты собрались на базе команды, сделали общее рождественское фото и пообщались с юными болельщиками.

"Канониры" расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. Последние два матча лондонцы проиграли, сначала "Эвертону" (1:2), а затем "Манчестер Сити" (1:2).

Напомним, что сегодня "Арсенал" в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги примет "Вест Бромвич".