Лондонский "Арсенал" в забавных свитерах поздравил фанов с Рождеством, но отказался от вечеринки
В клубе посчитали, что после серии поражений болельщики не поймут празднований
Футболисты лондонского "Арсенала" решили не проводить традиционную рождественскую вечеринку из-за неудачных результатов команды.
Все игроки команды сошлись во мнении, что болельщики не поймут празднования и развлечения футболистов после серии поражений.
Стоит отметить, что все же футболисты собрались на базе команды, сделали общее рождественское фото и пообщались с юными болельщиками.
"Канониры" расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. Последние два матча лондонцы проиграли, сначала "Эвертону" (1:2), а затем "Манчестер Сити" (1:2).
Напомним, что сегодня "Арсенал" в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги примет "Вест Бромвич".
#Repost @juniorgunners ・・・ What a great day we had at the #JGChristmasParty yesterday! 150 JGs got to spend some time with their @arsenal heroes including @petrcech , @m10_official , @granitxhaka , @alexoxchamberlain & @alexis_officia1 ! To check out more photos click on the link in our bio. Merry Christmas!
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