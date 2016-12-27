Лучших российских лыжников отстранили от соревнований

Олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку "Тур де Ски" из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.

Многодневка "Тур де Ски" пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.