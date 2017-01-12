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Луис Суарес забил сотый мяч за "Барселону" http://www.segodnya.ua/img/article/7874/45_main.1484172770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/45_tn.1484172770.jpg Мир Уругвайский форвард провел за каталонцев 120 матчей

Луис Суарес забил сотый мяч за "Барселону"

Сегодня, 08:52

Уругвайский форвард провел за каталонцев 120 матчей

Сотня Суареса. Фото Twitter
Сотня Суареса. Фото Twitter

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" (3:1) нападающий Луис Суарес забил свой 100-й гол за каталонский клуб.

Для того чтобы достичь данной отметки, 29-летнему уругвайскому форварду понадобилось 120 матчей.

Луис Суарес перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году.
футбол, Барселона, Луис Суарес

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Источник:

Championat.ru

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