Луис Суарес забил сотый мяч за "Барселону"
Уругвайский форвард провел за каталонцев 120 матчей
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" (3:1) нападающий Луис Суарес забил свой 100-й гол за каталонский клуб.
Для того чтобы достичь данной отметки, 29-летнему уругвайскому форварду понадобилось 120 матчей.
Луис Суарес перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году.
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