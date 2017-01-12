Луис Суарес забил сотый мяч за "Барселону"

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" (3:1) нападающий Луис Суарес забил свой 100-й гол за каталонский клуб.

Для того чтобы достичь данной отметки, 29-летнему уругвайскому форварду понадобилось 120 матчей.

Луис Суарес перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году.