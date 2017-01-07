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Лукас Подольски перейдет в китайский "Бэйцзин Гоань" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/50_main.1483819526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/50_tn.1483819526.jpg Мир Трансфер 31-летнего немца должен состояться в ближайшие несколько дней

Лукас Подольски перейдет в китайский "Бэйцзин Гоань"

Сегодня, 22:12

Трансфер 31-летнего немца должен состояться в ближайшие несколько дней

Лукас Подольски. Фото Instagram
Лукас Подольски. Фото Instagram

Исполнительный директор "Галатасарая" Левент Назифоглу сообщил о том, что нападающий команды Лукас Подольски близок к переходу в клуб "Бэйцзин Гоань". Назифоглу подчеркнул, что трансфер 31-летнего немца должен состояться до конца этой недели.

"Переговоры о переходе Подольски в "Бэйцзин Гоань" находятся на завершающей стадии, – цитирует Marca Назифоглу. – Трансфер состоится либо на этой неделе, либо не состоится вообще".

Напомним, что на днях появилась информация о том, что Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).
трансферы, Галатасарай, чемпионат Китая, Лукас Подольски, Бэйцзин Гоань

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Источник:

СЭ

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