Лукас Подольски перейдет в китайский "Бэйцзин Гоань"

Исполнительный директор "Галатасарая" Левент Назифоглу сообщил о том, что нападающий команды Лукас Подольски близок к переходу в клуб "Бэйцзин Гоань". Назифоглу подчеркнул, что трансфер 31-летнего немца должен состояться до конца этой недели.

"Переговоры о переходе Подольски в "Бэйцзин Гоань" находятся на завершающей стадии, – цитирует Marca Назифоглу. – Трансфер состоится либо на этой неделе, либо не состоится вообще".

Напомним, что на днях появилась информация о том, что Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).