Лукашенко готовит большой сюрприз для бизнеса

По его словам, в ближайшее время власти примут революционные решения по предпринимательству

В ближайшее время в Беларуси будут приняты кардинальные решения по раскрепощению бизнеса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев", передает БЕЛТА.

"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу – по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей), – подчеркнул глава государства. – Пришел – заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция – все до минимума будет сокращено".

При этом главным для руководителя любого ранга останется ответственность за людей в коллективе, за их жизни. То есть условия ведения бизнеса будут либерализированы, но наряду со снижением различного рода требований ответственность за жизнь людей останется в приоритете. Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, ляжет ему на стол.

"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу – идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали – создадим в ближайшее время", – заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о миллиардном кредите.