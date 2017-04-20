Лукашенко об отношениях с Западом: "Мы там никому не нужны"

Сегодня, 15:02

Беларусь не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной, подчеркнул белорусский лидер

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна Западу не нужна, но ввиду географического расположения Минск должен проводить многовекторную политику, а не только сотрудничать с Россией. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Нижегородской области, передает РИА Новости-Украина.

Он объяснил, что Беларусь не отступила от внешней политики российской направленности, так как с Западом ничего не складывается.

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… А как меня "любят" на Западе, с тех (прошлых – Ред.) времен ничего не изменилось", – заявил Лукашенко.

По его словам, так как Белоруссия находится в центре Европы, Минск вынужден проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной".

Также Лукашенко отметил, что Беларусь не намерена отказываться от русского языка.

Лукашенко напомнил, что подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык. " То, что белорусский язык не забываем — так и должно быть. Мы от него (русского языка – Ред.) никогда не откажемся", – добавил президент Беларуси.

Напомним, недавно Россия и Беларусь урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. "Мы договорились, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней", – заявил Путин.
россия, Беларусь, Лукашенко, русский язык, запад

Вы сейчас просматриваете новость "Лукашенко об отношениях с Западом: "Мы там никому не нужны"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

В США дали прогноз захвата Путиным Беларуси по крымскому сценарию

18 Апреля, 06:55

Смарт отметил, что Лукашенко оказался в непростой ситуации когда сделал шаг навстречу Западу, одновременно поссорившись с президентом России

Экономика

Беларусь заплатила России по спорному долгу за газ

13 Апреля, 16:55

Минск и Москва пришли к нефтегазовому миру

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

С опозданием Беларусь подписала таможенный кодекс ЕврАзЭС

12 Апреля, 18:06

Представители Минска не присутствовали на заседании Высшего Евразийского экономического совета, где в декабре был подписан кодекс

Мир

США и Россия вряд ли столкнутся на поле боя. Фото: Enallax news

Лукашенко оценил вероятность войны между США и РФ

11 Апреля, 17:09

Белорусский президент надеется, что лидеры ведущих стран сядут за стол переговоров

Мир

Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото AFP

Лукашенко договорился с Путиным о миллиардном кредите

9 Апреля, 21:42

Переговоры двух президентов состоялись 3 апреля в Санкт-Петербурге

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Лукашенко выступил с резким заявлением в адрес России

7 Апреля, 15:45

По его словам, из-за России до сих пор не удалось создать союзное государство

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования