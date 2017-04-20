Лукашенко об отношениях с Западом: "Мы там никому не нужны"

Беларусь не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной, подчеркнул белорусский лидер

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна Западу не нужна, но ввиду географического расположения Минск должен проводить многовекторную политику, а не только сотрудничать с Россией. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Нижегородской области, передает РИА Новости-Украина.

Он объяснил, что Беларусь не отступила от внешней политики российской направленности, так как с Западом ничего не складывается.

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… А как меня "любят" на Западе, с тех (прошлых – Ред.) времен ничего не изменилось", – заявил Лукашенко.

По его словам, так как Белоруссия находится в центре Европы, Минск вынужден проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной".

Также Лукашенко отметил, что Беларусь не намерена отказываться от русского языка.

Лукашенко напомнил, что подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык. " То, что белорусский язык не забываем — так и должно быть. Мы от него (русского языка – Ред.) никогда не откажемся", – добавил президент Беларуси.

Напомним, недавно Россия и Беларусь урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. "Мы договорились, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней", – заявил Путин.