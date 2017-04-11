Лукашенко оценил вероятность войны между США и РФ

Вчера, 17:09

Белорусский президент надеется, что лидеры ведущих стран сядут за стол переговоров

США и Россия вряд ли столкнутся на поле боя. Фото: Enallax news
США и Россия вряд ли столкнутся на поле боя. Фото: Enallax news

Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит в военное противостояние между США и Россией, так как для мира это станет катастрофой, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Эти две ядерные империи не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием", – передает пресс-служба слова Лукашенко.

В то же время белорусский лидер считает, что "мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было.

По мнению Лукашенко, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения.

На днях в Кремле заявили, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.

Также Альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, в своем заявлении пригрозили американцам применить силу, если те продолжат атаковать правительственный войска.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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