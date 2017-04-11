Лукашенко оценил вероятность войны между США и РФ
Белорусский президент надеется, что лидеры ведущих стран сядут за стол переговоров
Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит в военное противостояние между США и Россией, так как для мира это станет катастрофой, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Эти две ядерные империи не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием", – передает пресс-служба слова Лукашенко.
В то же время белорусский лидер считает, что "мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было.
По мнению Лукашенко, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения.
На днях в Кремле заявили, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.
Также Альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, в своем заявлении пригрозили американцам применить силу, если те продолжат атаковать правительственный войска.
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