Лукашенко оптимистично подвел итоги года для белорусов: мы прибавляем
Он отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главным событием уходящего 2016 года тот факт, что различные потрясения и несчастья минули Беларусь стороной. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.
"Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну", – заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко также отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей, чем в предыдущие годы суверенной истории страны. "И мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем", – отметил президент Беларуси.
Напомним, ранее Лукашенко без объяснений решил проигнорировать саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ в Петербурге.
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