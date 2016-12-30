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Лукашенко оптимистично подвел итоги года для белорусов: мы прибавляем http://www.segodnya.ua/img/article/7847/40_main.1483104871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/40_tn.1483104871.jpg Мир Он отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей

Лукашенко оптимистично подвел итоги года для белорусов: мы прибавляем

Сегодня, 15:14

Он отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей

Лукашенко. Фото: AFP
Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главным событием уходящего 2016 года тот факт, что различные потрясения и несчастья минули Беларусь стороной. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

"Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну", – заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко также отметил в качестве важного события тот факт, что в Беларуси в 2016 году родилось больше детей, чем в предыдущие годы суверенной истории страны. "И мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем", – отметил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко без объяснений решил проигнорировать саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ в Петербурге.
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