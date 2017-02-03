Лукашенко отозвал представителей Минска из таможенных органов ЕврАзЭС: "Чего они там сидят?"

Сегодня, 18:37

Президент Беларуси пояснил, что не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает, что забор городить, если не работает, – сказал он. – Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов (ЕврАзЭС)". "Чего они там сидят? (...) Зачем такая организация", – недоумевает глава Беларуси.

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно себя вести по отношению друг к другу, мы должны поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий. За 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение – это что, нормально?" – добавил Лукашенко.

Напомним, лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Лукашенко на том заседании не присутствовал.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за отсутствия на саммите главы белорусского государства все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.

Лукашенко документ не подписал. Глава Беларуси пока только одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в России опасаются ухода республики на Запад.

"В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин (президент РФ, – Ред.)", – сказал Лукашенко.
россия, Беларусь, Лукашенко, таможенный союз, ЕврАзЭС

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ИТАР-ТАСС

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