Лукашенко ответил на "вой" сопредельных государств из-за введения безвиза для ЕС и США

По его словам, Беларусь ничего не нарушила с точки зрения внутреннего законодательства, это ее суверенное право

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об отсутствии рисков для Беларуси и сопредельных стран от введения Беларусью безвизового въезда на срок до пяти суток для граждан 80 государств, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, передает БЕЛТА.

"Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей", – заявил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на возникшую по этому поводу в СМИ информационную кампанию. "Иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть, – сказал глава государства. – Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России – паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек – проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет – компьютер сразу укажет".

"Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств – это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами", – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", – отметили в пресс-службе.