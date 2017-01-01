Лукашенко пообещал не нападать на соседние страны
Несмотря на мировую нестабильность, Беларусь смогла остаться "островком" спокойствия, считает "бацька"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с территории его страны никогда не будет военной угрозы соседним государствам. Об этом он сказал во время новогоднего обращения к белорусам, передает РИА Новости.
Он отметил, что, несмотря на мировую нестабильность, Беларусь смогла остаться "островком" спокойствия.
"В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали", – сказал Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что с территории его сраны не будет угроз соседним странам.
"Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы — люди в погонах — знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг ", – заявил белорусский лидер.
Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук оценил риски вторжения России в Украину через Беларусь. ОН видит опасность со стороны Беларуси, если там будет наращиваться "авиационный ударный" кулак России. В таком случае эксперт предрекает для Украины большие проблемы.
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