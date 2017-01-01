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Лукашенко пообещал не нападать на соседние страны http://www.segodnya.ua/img/article/7850/40_main.1483262663.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/40_tn.1483262663.jpg Мир Несмотря на мировую нестабильность, Беларусь смогла остаться "островком" спокойствия, считает "бацька"

Лукашенко пообещал не нападать на соседние страны

Сегодня, 11:25

Несмотря на мировую нестабильность, Беларусь смогла остаться "островком" спокойствия, считает "бацька"

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с территории его страны никогда не будет военной угрозы соседним государствам. Об этом он сказал во время новогоднего обращения к белорусам, передает РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на мировую нестабильность, Беларусь смогла остаться "островком" спокойствия.

"В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали", – сказал Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что с территории его сраны не будет угроз соседним странам.

"Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы — люди в погонах — знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг ", – заявил белорусский лидер.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук оценил риски вторжения России в Украину через Беларусь. ОН видит опасность со стороны Беларуси, если там будет наращиваться "авиационный ударный" кулак России. В таком случае эксперт предрекает для Украины большие проблемы.
Беларусь, Лукашенко, угрозы, страны

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