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Лукашенко "присвоил" Беларуси Viber

Сегодня, 09:10

Президент этой страны заявил, что данная программа является белорусской разработкой

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире отметил, что белорусские разработки в области высоких технологий имеют высокий потенциал и подчеркнул, что к ним относится, в частности, популярный мессенджер Viber, передает БелТА.

"Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", − сказал Лукашенко.

Напомним, Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения распложены в Минске и Бресте, а также в Израиле. Идея и первичная разработка приложения принадлежит израильтянам Тальмону Марко и Игорю Магазиннику.
Беларусь, Лукашенко, Viber, разработка, мессенджер

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