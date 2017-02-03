Лукашенко прокомментировал решение России ввести приграничную зону с Беларусью

Сегодня, 12:34

Белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.

"Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", – сказал Лукашенко на встрече с журналистами в пятницу в Минске.

"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", – отметил президент.

Высказав сожаление в связи с созданием погранзоны, белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В качестве примера он привел беженцев из Северного Кавказа в 90-е годы, которых белорусы "приняли, разместили, накормили". "Они там рожали и моим именем называли своих детей. Но это россияне, мы же не отгородились от них ", – отметил он.

"А помните, когда в Калининград Литва не пустила целый состав, они, там, на железной дороге, на шпалах сидели голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына – иди, проверь, чтобы люди там не пострадали. Вот как мы относились к россиянам", – сказал Лукашенко.

По его словам, Минск не стал закрывать границу даже после теракта в метро, когда, по его выражению, у белорусов появилась фобия. "У нас общество уже было насторожено, но я границу не закрыл. Они от кого границу закрывают сегодня?", – задается вопросом глава Беларуси.

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.
россия, граница, Беларусь, Лукашенко, минск

Вы сейчас просматриваете новость "Лукашенко прокомментировал решение России ввести приграничную зону с Беларусью". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко пояснил, почему происходит обострение между Беларусью и Россией

Сегодня, 12:14

По его словам, в российских СМИ министра иностранных дел Беларуси начали обвинять, что он ведет работу по сближению с Западом

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Беларусь обойдется без российской нефти - Лукашенко

Сегодня, 11:59

Президент Беларуси подчеркнул, что свободу и независимость невозможно оценить деньгами и числами

Мир

РФ ввела приграничную зону с Беларусью. Фото: evroflag.by

В МИД Беларуси жестко ответили на решение РФ установить погранзону на границе

Вчера, 18:46

Как отмечается, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе

Мир

В РФ не видят в этом проблемы. Фото: evroflag.by

В Кремле пояснили, зачем создали пограничную с Беларусью зону

Вчера, 17:58

У Путина уверяют, что данные ограничения не повлияют на российско-белорусские отношения

Мир

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

В Беларуси ответили на решение РФ установить пограничную зону между странами

Вчера, 14:58

Как заявил представитель Госпогранкомитета республики, такое решение является внутренним делом РФ

Мир

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

РФ ввела ответные меры на решение Беларуси ввести безвиз для ЕС и США

1 Февраля, 19:45

Как сообщается, пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ"

Мир

В Литве провели опрос. Фото: focus.ua

Жители Литвы вынесли неутешительный вердикт России и Беларуси

1 Февраля, 13:48

По данным опроса, две трети литовцев поддерживают членство Литвы в ЕС

Запад

Древние артефакты пытались вывезти из Украины контрабандой

1 Февраля, 13:44

Среди артефактов - старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты 

Запад

На Волыни пограничники задержали банду конокрадов

30 Января, 18:24

Злоумышленники пытались нелегально  переправить с соседнюю Беларусь семь лошадей

Невероятное

В Беларуси устроили гонки на тракторах по бездорожью

30 Января, 01:04

Из Парижа в Мосар тракторам пришлось ехать через овраги, метровые сугробы и болото

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования