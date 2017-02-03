Лукашенко рассказал, как попросил Путина: "Володя, не порть мне вечер"

Сегодня, 19:11

Поводом для таких слов, как сообщил глава Беларуси, стал визит Медведева в Минск

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции. Путин просил Лукашенко принять премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"А тут Путин мне звонит. Завтра к тебе приедет Медведев – прими его. Я говорю: если бы ты даже мне не звонил, я бы все равно его принял. Нет-нет-нет, – говорит, – ты скажи, когда тебе удобно, а он найдет время и подстроит свой график", – приводит слова Лукашенко журналист Радио "Свобода" Елена Рыковцева.

Президент Беларуси добавил, что Медведев все-таки приехал к нему и начал говорить про газовые тарифы.

"Я Путину звоню, говорю, здесь Дмитрий приехал и устраивает мне взбучку! Володя, не порть мне вечер. И весь этот сыр-бор из-за каких-то 500 миллионов! Что такое 500 миллионов! Уже до границ дошли", – добавил он.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает, что забор городить, если не работает, – сказал он. – Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов (ЕврАзЭС)". "Чего они там сидят? (...) Зачем такая организация", – сказал глава Беларуси.
россия, Путин, Медведев, Беларусь, Лукашенко

Вы сейчас просматриваете новость "Лукашенко рассказал, как попросил Путина: "Володя, не порть мне вечер"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото: AFP

В России ювелирный салон ограбили за 40 секунд

Сегодня, 19:03

Налетчики задержаны. В настоящее время местонахождение золотых изделий устанавливается

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко отозвал представителей Минска из таможенных органов ЕврАзЭС: "Чего они там сидят?"

Сегодня, 18:37

Президент Беларуси пояснил, что не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает

Общество

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: ТАСС

Опять в спину: размолвку Путина и Лукашенко активно обсуждают в сети

Сегодня, 18:11

Минск и Москва медленно, но уверенно отдаляются друг от друга

Донбасс

Джудит Гоф. Фото: nv.ua

Посол Великобритании в Украине сделала жесткое заявление в адрес РФ из-за ситуации на Донбассе

Сегодня, 16:40

По словам Джудит Гуф, Москва должна использовать свое влияние, чтобы остановить бои на востоке Украины

Экономика

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Беларусь приблизилась к кредиту МВФ - Лукашенко

Сегодня, 16:26

С Фондом осталось решить только два вопроса

Донбасс

Дмитрий Песков, фото news-front.info

У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки

Сегодня, 16:04

В то же время Песков утверждает, что в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

У Путина ответили на резкие обвинения Лукашенко

Сегодня, 15:41

В Кремле заявили, что никакого пограничного режима не вводилось, а речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах

Украина

Фото из Facebook Bogdan Taranin

ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

Сегодня, 15:19

Стратегическая высота позволяет контролировать две трассы, ж/д узел и фильтровальную станцию

Политика

Константин Елисеев. Фото: из открытых источников

Кремль испытывает Запад на прочность – замглавы АП

Сегодня, 15:08

Своими агрессивными действиями на Донбассе Москва проверяет порог чувствительности ЕС и США, заявил Елисеев

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Решать судьбу Украины без Киева никто не будет - Елисеев

Сегодня, 14:56

На Банковой исключили переговоры между РФ и Западом "за спиной" Украины

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

В Беларуси никогда не будет "отстойников" для беженцев - Лукашенко

Сегодня, 14:40

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Минску 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

В АП назвали "проверенный способ", как остановить наступление врага

Сегодня, 14:30

Елисеев заявил, что нужно усилить санкции против России, которая вместе с боевиками разжигает насилие в регионе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования