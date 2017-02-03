Лукашенко рассказал, как попросил Путина: "Володя, не порть мне вечер"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции. Путин просил Лукашенко принять премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"А тут Путин мне звонит. Завтра к тебе приедет Медведев – прими его. Я говорю: если бы ты даже мне не звонил, я бы все равно его принял. Нет-нет-нет, – говорит, – ты скажи, когда тебе удобно, а он найдет время и подстроит свой график", – приводит слова Лукашенко журналист Радио "Свобода" Елена Рыковцева.

Президент Беларуси добавил, что Медведев все-таки приехал к нему и начал говорить про газовые тарифы.

"Я Путину звоню, говорю, здесь Дмитрий приехал и устраивает мне взбучку! Володя, не порть мне вечер. И весь этот сыр-бор из-за каких-то 500 миллионов! Что такое 500 миллионов! Уже до границ дошли", – добавил он.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает, что забор городить, если не работает, – сказал он. – Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов (ЕврАзЭС)". "Чего они там сидят? (...) Зачем такая организация", – сказал глава Беларуси.