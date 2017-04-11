Лукашенко резко отреагировал на ракетный удар США по Сирии
Белорусский лидер предложил Трампу ограничить аппетиты и заниматься своими внутренними проблемами
США не должны решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики в отношении других стран. Так прокомментировал ракетный удар американцев по Сирии президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, США должна заниматься своими проблемами, а не вмешиваться в чужие дела.
"Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики – это не тот путь, – сказал Лукашенко. – Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они – в Северной Америке, прежде всего".
Он отметил, что политические реалии в США вынуждают президент США Дональда Трампа совершать поступки, вроде ракетной атаки по Сирии.
Дональд Трамп был избран народом Президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают. Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают – и проигрывавшие, и некоторые богатые", – обратил внимание президент Беларуси. – И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку".
Лукашенко убежден, что прежде, чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации. Он привел в пример Китай, которые не вмешивается ни в какие конфликты.
"Это мощное государство, обладающее современным вооружением, не ввязывается в международные конфликты – страна работает над развитием своей экономики и сегодня является мировым лидером по многим позициям", – добавил белорусский лидер.
Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
Сам же Дональд Трамп заявлял, что ракетный удар по объектам правительственных войск Сирии был необходимой мерой, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.
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