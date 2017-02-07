Лукашенко выразил недовольство сотрудничеством с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предпринимает действия, которые могут усложнить сотрудничество с Минском, и призывает не портить отношения между странами, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона усложняет процесс сотрудничества между странами.

"Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом году — на 20. Всего — на 60% за два года. Вот создали интеграцию… Но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения. Вместо того, чтоб объединять, склеивать, устранять негатив, Сан Саныч (Суриков, посол России в Минске — ред.) с сегодняшнего дня вводит запрет на поставки говядины (из Минской области — ред.) в Россию", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что благодаря торговле на российском рынке, Беларусь получает средства, которыми оплачивает энергоносители из РФ.

"Если мы не можем получить эту копейку на российском рынке или других — мы не сможем оплатить за нефть, газ", — пояснил президент Беларусь.

Напомним, Александр Лукашенко поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза. Он пояснил, что не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает.

Также сообщалось, что Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн в первом квартале 2017 года после того, как сторонам так и не удалось до конца 2016 года достичь согласия в решении газового спора.

Отметим, что задолженность Беларуси перед РФ за газ накапливается с января 2016 года, когда Минск, требуя снижения стоимости сырья, стал платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг, по мнению российской стороны, составлял около 425 млн долларов.

В свою очередь сам Лукашенко заявлял, что Беларусь может обойтись без нефти из России, и не намерена ради этого жертвовать своей свободой и независимостью.