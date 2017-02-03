Лукашенко выступил против строительства военной базы РФ в Беларуси

Сегодня, 13:07

По словам президента Беларуси, с военной точки зрения эта база не нужна

Александр Лукашенко. Фото: belta.by
Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Беларусь не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ – Ред.) хотят здесь посадить – это демонстрация", – сказал он.

Как известно, белорусская оппозиция говорит о реальности существования планов строительства военной базы РФ на территории Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в России опасаются ухода республики на Запад. "Обострение (в отношениях с РФ – Ред.) происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", – сказал Лукашенко.

По словам главы государства, в российских СМИ "Макея (министра иностранных дел Беларуси – Ред.) начали дубасить, что это он ведет на Запад".

"Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин (президент РФ, – Ред.)", – сказал Лукашенко.
россия, Беларусь, Лукашенко, самолеты, авиабаза

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ИТАР-ТАСС

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