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Лучший теннисист мира Энди Маррей начал год с победы http://www.segodnya.ua/img/article/7854/94_main.1483527223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/94_tn.1483527223.jpg Мир Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6

Лучший теннисист мира Энди Маррей начал год с победы

Сегодня, 12:48

Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6

Энди Маррей. Фото Instagram
Энди Маррей. Фото Instagram

Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Жереми Шарди в матче первого круга теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.

Маррея во втором круге ждет встреча с Геральдом Мельцером из Австрии.
теннисист, Энди Маррей

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Источник:

Сегодня|Спорт

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