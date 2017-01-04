Лучший теннисист мира Энди Маррей начал год с победы
Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6
Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Жереми Шарди в матче первого круга теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.
Маррея во втором круге ждет встреча с Геральдом Мельцером из Австрии.
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