Лучший теннисист мира Энди Маррей начал год с победы Сегодня, 12:48 Просмотров: ...

Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6

Энди Маррей. Фото Instagram

Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Жереми Шарди в матче первого круга теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов. Первая ракетка мира Маррей во вторник обыграл Шарди со счетом 6:0, 7:6. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты. Маррея во втором круге ждет встреча с Геральдом Мельцером из Австрии.