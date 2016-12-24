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Льюис Хэмилтон пожаловался на чемпиона Формулы-1 http://www.segodnya.ua/img/article/7827/0_main.1482579478.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/0_tn.1482579478.jpg Мир Хэмилтон считает, что не получил равных с Росбергом возможностей для борьбы за чемпионство

Льюис Хэмилтон пожаловался на чемпиона Формулы-1

Сегодня, 13:37

Хэмилтон считает, что не получил равных с Росбергом возможностей для борьбы за чемпионство

Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что у него с Нико Росбергом были неравные шансы на победу в сезоне-2016. В итоге чемпионом Формулы-1 стал Росберг.

"Работа команды – предоставить обоим пилотам равные возможности. И, к сожалению, я их не получил, потому что на моей стороне боксов были поломки, а на другой стороне – нет. Так что это давило на меня тем, что я должен был использовать каждый малейший шанс. Это все, что я мог сделать. Я не сделал ничего опасного, никому не навредил и сделал бы то же самое снова. Ты здесь, чтобы бороться", – приводит слова Хэмилтона Time.
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Нико Росберг

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СЭ

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