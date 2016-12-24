Льюис Хэмилтон пожаловался на чемпиона Формулы-1

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что у него с Нико Росбергом были неравные шансы на победу в сезоне-2016. В итоге чемпионом Формулы-1 стал Росберг.

"Работа команды – предоставить обоим пилотам равные возможности. И, к сожалению, я их не получил, потому что на моей стороне боксов были поломки, а на другой стороне – нет. Так что это давило на меня тем, что я должен был использовать каждый малейший шанс. Это все, что я мог сделать. Я не сделал ничего опасного, никому не навредил и сделал бы то же самое снова. Ты здесь, чтобы бороться", – приводит слова Хэмилтона Time.