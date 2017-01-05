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Мадуро назначил себе преемника http://www.segodnya.ua/img/article/7856/82_main.1483600527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/82_tn.1483600527.jpg Мир Вице-президент сможет руководить Венесуэлой в случае импичмента нынешнего главы государства

Мадуро назначил себе преемника

Сегодня, 09:14

Вице-президент сможет руководить Венесуэлой в случае импичмента нынешнего главы государства

Николас Мадуро. Фото: AFP
Николас Мадуро. Фото: AFP

Новым вице-президентом Венесуэлы стал Тарек Эль-Айссами, объявил глава государства Николас Мадуро.

"Я назначил Тарека Эль-Айссами действующим вице-президентом республики", – объявил он на интерактивном заседании кабинета министров.

Этот шаг был предпринят для того, чтобы новый вице-президент мог руководить государством в том случае, если Мадуро по требованию оппозиционного парламента вынужден будет уйти в отставку.

Как известно, ситуация в стране продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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