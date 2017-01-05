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Маккейн: Кибератаки России на США – это акт войны http://www.segodnya.ua/img/article/7856/75_main.1483597039.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/75_tn.1483597039.jpg Мир Сенатор назвал вмешательство в выборы президента попыткой разрушить структуру нации

Маккейн: Кибератаки России на США – это акт войны

Сегодня, 08:16

Сенатор назвал вмешательство в выборы президента попыткой разрушить структуру нации

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые могли повлиять на выборы американского президента, были "актом войны". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", − отметил Маккейн.

Он также уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки".

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", − подчеркнул политик.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп на своей странице в Twitter назвал очень странным то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.
маккейн, выборы президента, кибератака, Джон Маккейн

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