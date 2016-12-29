Маккейн намерен добиваться введения новых санкций против РФ

По его словам, Россия по-прежнему является угрозой для самых основ демократии

Сенатор Джон Маккейн потребовал ввести санкции против Российской Федерации из-за попыток повлиять на президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство Аssociated Press.

Во время своего выступления в Литве, Маккейн заявил, что вместе с другим сенатором республиканцем Линдси Грэмом будут продолжать требовать расширения санкций в отношении России за попытки вмешательства в американские выборы. По словам Маккейна, Россия по-прежнему является "угрозой для самых основ демократии".

При этом Маккейн выразил сомнения в том, что вмешательство РФ могло существенно повлиять на результат выборов в США.

В свою очередь Грэм в ходе своего выступления заявил, что Россия создает диссонанс во всех демократических республиках на своих границах. Напомним, ранее сообщалось, что Маккейн считает, что США уже не играют роль глобального мирового лидера.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.