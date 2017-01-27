Маккейн напомнил Трампу, что Путин "убийца и бандит" и хочет быть врагом для США

Сегодня, 23:33

По мнению Маккейна, президент Трамп должен помнить об этом, когда он обращается к Владимиру Путину

Джон Маккейн, фото AFP
Джон Маккейн, фото AFP

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным 28 января телефонным разговором президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Трампа помнить, что Путин "убийца и бандит", и он хочет быть врагом для США.

Об этом Маккейн сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, наиболее вопиющей демонстрацией пренебрежения Путина к США стало то, что Россия намеренно вмешивалась в последние президентские выборы с кибератаками и кампаниями дезинформации, призванными ослабить Америку и дискредитировать западные ценности.

"Каждый из последних трех президентов возлагал большие надежды на налаживание партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка не удалась, не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас как во враге. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГИЛ. Он считает, что усиление России означает ослабление Америки", – написал сенатор.

По мнению Маккейна, президент Трамп должен помнить об этом, когда он обращается к Владимиру Путину.

"Он должен помнить, что человек на другом конце телефонной линии – убийца и бандит, который стремится подорвать американские интересы национальной безопасности на каждом шагу. Для нашего главнокомандующего думать иначе наивно и опасно", – убежден сенатор.

Как сообщалось, сегодня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в микроблоге в Twitter отметил, что Трамп завтра, 28 января, проведет телефонные разговоры с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Путиным.
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Источник:

УНИАН

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