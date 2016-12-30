Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Маккейн назвал кибератаки России "ударом по американской демократии" http://www.segodnya.ua/img/article/7848/46_main.1483125849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/46_tn.1483125849.jpg Мир По его мнению есть много конкретных мер, которые нужно предпринять

Маккейн назвал кибератаки России "ударом по американской демократии"

Сегодня, 21:24

По его мнению есть много конкретных мер, которые нужно предпринять

Джон Маккейн, фото AFP
Джон Маккейн, фото AFP

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не исключает усиления санкций против России за кибератаки во время президентской кампании в США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Думаю, что финансовые учреждения должны быть привлечены в том, что касается санкций. Мы можем принять более жесткие меры – от ограничений на поездки до определения конкретных лиц, которые имели отношение к этому хакерству или конкретные организации", – сказал сенатор.

По его мнению есть много конкретных мер, которые нужно предпринять.

"В конце концов, это же было нападение на Соединенные Штаты Америки, нападение на основы нашей демократии. Когда кто-то разрушает свободные выборы, он разрушает демократию. Мы в Конгрессе приложим много усилий для усиления санкций", – сказал Маккейн во время визита в Киев.

Сенатор-демократ Эми Клобучар, которая также находится в Украине, отметила, что последние санкции против России поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США.
россия, США, москва, нападение, Вашингтон, обвинения, санкции, маккейн, сенатор, представители, Джон Маккейн

Вы сейчас просматриваете новость "Маккейн назвал кибератаки России "ударом по американской демократии" ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

В МИД Турции жестко раскритиковали США за новые санкции против России

Сегодня, 16:46

Как заявил Чавушоглу, высылка дипломатов – это неправильный подход, Анкара не хочет снова входить в холодную войну

Мир

За дипломатами отправили самолет. Фото: sdelanounas.ru

Кремль высылает спецборт за выдворенными из США дипломатами

Сегодня, 16:21

Это будет самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин одобрил санкции против КНДР

Сегодня, 16:20

Пхеньян теперь не сможет получить из России ничего для своей ядерной программы

Мнения

Украинский дипломат прогнозирует расширение американских санкций против России. Фото: архив

Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России

Сегодня, 15:54

Посол Украины в Финляндии считает, что американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких дипломатов

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин лично ответил на новые санкции и высылку российских дипломатов из США

Сегодня, 14:54

По его словам, жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но Москва не будет вводить ответные меры

Мир

Леонид Слуцкий. Фото: souzveche.ru

В Госдуме РФ поддержали предложение Лаврова выдворить 35 американских дипломатов

Сегодня, 13:42

По словам Слуцкого, это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.