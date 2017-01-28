Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги. Маккейн отметил, что это "недальновидный курс", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", — сказал 80-летний сенатор, известный как "ястреб" внешней политики и сторонник усиления санкций против России.

27 января 2017 года Сенатор США Джон Маккейн высказал надежду, что ради национальной безопасности Америки и ее союзников "Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса". В этот же день Трамп отметил, что пока рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России из-за ситуации в Украине.



В отношении России были задействованы экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.