Маккейн предупредил РФ не питать слишком больших иллюзий в отношении Трампа

По его словам, независимо от того, кто был или будет президентом США, всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию

При новом президенте США Дональде Трампе отношения НАТО с союзниками, в частности, со странами Балтии, не потерпят изменений, заявил во вторник, 27 декабря, находящийся с визитом в Таллине американский сенатор Джон Маккейн, передает Reuters. Как отмечается в публикации, избрание Трампа президентом США очень обеспокоило Эстонию, Литву и Латвию.

"Я думаю, что присутствие американских войск здесь, в Эстонии является сигналом того, что мы верим в то, и Рональд Рейган верил, что это мир возможен с помощью силы",- заявил журналистам Маккейн в эстонской столице.

"И лучший способ предотвратить российскую агрессию – иметь надежный, сильный альянс НАТО", – заявил Маккейн.

Он также подчеркнул, что независимо от того, кто был или будет президентом США, всегда будет "сильный и значимый ответ" в ответ на российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.