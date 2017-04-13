Маккейн раскритиковал Россию за вмешательство в дела Балканских стран и по всей Европе

Сегодня, 00:33

Сенатор США провел параллель между событиями в Черногории и возможным вмешательством России в президентские выборы в США

Сенатор США Джон Маккейн. Фото: AFP
Сенатор США Джон Маккейн. Фото: AFP

Сенатор США Джон Маккейн раскритиковал Россию за попытки вмешательства в дела Балканских стран и по всей Европе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Маккейн, который возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, сейчас находится в поездке по Балканам и сегодня находится в Черногории. "Поведение со стороны россиян во всем регионе и в мире является неприемлемым", – сказал он.

Как сообщалось, сенат поддержал присоединение Черногории к НАТО в прошлом месяце, а президент Дональд Трамп подписал ратификацию во вторник. "Я считаю, что поведение России требует нашей солидарности и нашей силы для того, чтобы сохранить принципы и основы демократии", – сказал Маккейн.

Маккейн провел параллель между событиями в Черногории и возможным вмешательством России в президентские выборы в США. "Нет никаких доказательств, что им это удалось. Но есть свидетельства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс в других частях мира", – добавил сенатор.

Ранее Маккейн заявил, что вступление Черногории в НАТО играет важную роль в защите стабильности региона и объединении усилий западных союзников для противостояния агрессивной России.
россия, Черногория, нато, маккейн

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