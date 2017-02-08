Маккейн раскритиковал Трампа за попытку оправдать Путина: он мясник и головорез

По словам сенатора, нет никакой моральной эквивалентности между полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки

Сенатор, представитель Республиканской партии США Джон Маккейн раскритиковал ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о "Путине-убийце" и назвал Владимира Путина мясником и головорезом, сообщают американские СМИ.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки – страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", – заявил Маккейн во время выступления в Сенате США.

Кроме того, Маккейн отметил, что подобные сравнения мог допустить только "ужасно дезинформированный либо невероятно предвзятый".

Ранее Трамп в интервью на Fox News заявил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".