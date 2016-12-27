Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии
В связи с российское агрессией сенатор считает, что в Эстонии нужно американское военное присутствие
Американский сенатор Джон Маккейн считает, что НАТО должны усиливаться, чтобы успешно противодействовать России, а также нужно адаптироваться к ее агрессивному поведению. Об этом он заявил на пресс-конференции в Талине (Эстония), передает Delfi.
"Он (Североатлантический Альянс – Ред.) должен адаптироваться к агрессивному поведению России. НАТО является самым успешным в новейшей истории союзом", – сказал Маккейн.
Кроме того он напомнил недавние российские кибератаки и в связи с этим призывает усиливать связи внутри НАТО.
"В Эстонии должно быть постоянное, хотя и ротируемое, присутствие войск США", – подчеркнул Маккейн и добавил, что страны-члены НАТО соблюдать требования Альянса о 2% ВВП на оборонный сектор.
Ранее Маккейн заявлял, что действия хакеров срывают мир, который был установлен после окончания Второй мировой войны, а США не предпринимают адекватных действий в ответ на кибератаки.
Вы сейчас просматриваете новость "Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии