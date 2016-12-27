Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии

В связи с российское агрессией сенатор считает, что в Эстонии нужно американское военное присутствие

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что НАТО должны усиливаться, чтобы успешно противодействовать России, а также нужно адаптироваться к ее агрессивному поведению. Об этом он заявил на пресс-конференции в Талине (Эстония), передает Delfi.

"Он (Североатлантический Альянс – Ред.) должен адаптироваться к агрессивному поведению России. НАТО является самым успешным в новейшей истории союзом", – сказал Маккейн.

Кроме того он напомнил недавние российские кибератаки и в связи с этим призывает усиливать связи внутри НАТО.

"В Эстонии должно быть постоянное, хотя и ротируемое, присутствие войск США", – подчеркнул Маккейн и добавил, что страны-члены НАТО соблюдать требования Альянса о 2% ВВП на оборонный сектор.

Ранее Маккейн заявлял, что действия хакеров срывают мир, который был установлен после окончания Второй мировой войны, а США не предпринимают адекватных действий в ответ на кибератаки.