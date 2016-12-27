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Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии http://www.segodnya.ua/img/article/7835/85_main.1482845854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/85_tn.1482845854.jpg Мир В связи с российское агрессией сенатор считает, что в Эстонии нужно американское военное присутствие

Маккейн считает, что НАТО нужно адаптироваться к российской агрессии

Вчера, 15:38

В связи с российское агрессией сенатор считает, что в Эстонии нужно американское военное присутствие

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что НАТО должны усиливаться, чтобы успешно противодействовать России, а также нужно адаптироваться к ее агрессивному поведению. Об этом он заявил на пресс-конференции в Талине (Эстония), передает Delfi.

"Он (Североатлантический Альянс – Ред.) должен адаптироваться к агрессивному поведению России. НАТО является самым успешным в новейшей истории союзом", – сказал Маккейн.

Кроме того он напомнил недавние российские кибератаки и в связи с этим призывает усиливать связи внутри НАТО.

"В Эстонии должно быть постоянное, хотя и ротируемое, присутствие войск США", – подчеркнул Маккейн и добавил, что страны-члены НАТО соблюдать требования Альянса о 2% ВВП на оборонный сектор.

Ранее Маккейн заявлял, что действия хакеров срывают мир, который был установлен после окончания Второй мировой войны, а США не предпринимают адекватных действий в ответ на кибератаки.
россия, Эстония, нато, маккейн, агрессия, альянс

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