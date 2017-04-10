Маккейн заявил, что Трамп несет ответственность за химическую атаку в Сирии

Сегодня, 01:24

По его мнению, к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины
Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе, сообщает РИА Новости.

По его мнению, к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.

"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)", — сказал Маккейн.

В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", – заявил он.

Ранее Джон Маккейн выступил с призывом полностью "вывести из боя" ВВС Сирии и усилить поддержку "проверенной сирийской оппозиции".

В ночь на 7 апреля с американских эсминцев было выпущено 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат. Власти США утверждают, что с этого аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.

Американский удар вызвал широкое одобрение со стороны мировой общественности.
Сирия, США, трамп, маккейн, химическое оружие

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