Макрон и Ле Пен сохраняют лидерство в предвыборной гонке во Франции

Сегодня, 11:22

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен сохраняют лидерство в предвыборной гонке за несколько дней до первого тура президентских выборов во Франции.
Таковы данные опроса Cevipof, обнародованные в среду, сообщает Reuters.

Рейтинг Ле Пен по сравнению с началом апреля снизился на 2,5 процентных пункта и сейчас за нее готовы проголосовать в первом туре 22,5% избирателей.

Макрон потерял 2 процентных пункта поддержки, сейчас за него готовы голосовать 23% французов.

Левый кандидат Жан-Люк Меланшон, чей рейтинг значительно вырос в последние недели, в первом туре может рассчитывать на 19% голосов, кандидат консерваторов Франсуа Фийон – на 19,5%.

Стоит отметить, что 28% избирателей до сих пор не определились, за кого будут голосовать в первом туре.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля.

Ранее сообщалось, что по данным социологов, если Ле Пен выходит во второй тур либо с Макроном, либо с Фийоном, она, в любом случае, согласно выводам исследования, проигрывает одному из них.

При этом, Макрон, по данным того же исследования, в случае выхода во второй тур, выигрывает и у Ле Пен, и у Фийона.
Франция, ле пен, фийон, макрон

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Источник:

Украинская правда

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