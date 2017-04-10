Макрон рассказал об отношении к России

Вчера, 10:20

Французский политик считает, что Москва должна дать обязательства по уничтожению химоружия в Сирии

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон считает, что с Россией можно вести диалог, однако нельзя поддерживать ее агрессивную политику. Об это рассказал в интервью BFMTV, передает "Корреспондент".

"Мы должны вести диалог с Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда одобряет или защищает. Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями", − отметил Макрон.

По его словам, агрессивная международная политика Путина "очаровала" его соперников по президентской гонке Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона

Также он прокомментировал ситуацию с химическим оружием в Сирии. Макрон отметил, что если докажут факт применения химоружия в Сирии, то России, как союзник Башара Асада, должна дать нам гарантии уничтожения запасов химического оружия".

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.
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