Маленькая девочка из Алеппо написала открытое письмо Трампу

Семилетняя девочка из Алеппо Бана Алабед, которую знают благодаря ее сообщению в Twitter во время осады сирийского города, написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу, передает ВВС.

"Вы должны что-то сделать для детей из Сирии, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы", – отметила девочка.

Девочку, которая писала из Алеппо, эвакуировали. Бана вместе со всей семьей бежала из Алеппо в декабре, когда проходила эвакуация мирных жителей восточной части города. Сейчас она живет в Турции.

Девочка начала писать в Twitter в сентябре, когда войска Башара Асада при поддержке России начали наступление в контролируемую повстанцами восточную часть города. Бана описывала происходящее на английском.

Ее мать Фатима рассказала, что Бана написала открытое письмо Трампу за несколько дней до инаугурации, потому что она "много раз видела его по телевизору":

"Дорогой Дональд Трамп,

Меня зовут Бана Алабед. Я семилетняя сирийская девочка из Алеппо.

Всю свою жизнь я прожила в Сирии, пока в декабре прошлого года я не уехала из восточного Алеппо, который был в осаде. Я из тех детей, которые пострадали из-за войны в Сирии.

Сейчас я живу мирно в моем новом доме в Турции. В Алеппо я ходила в школу, но ее разрушили.

Некоторые мои друзья погибли.

Я скучаю по ним, я так хотела бы, чтобы они были сейчас со мной, чтобы мы могли играть вместе. Я не могла играть в Алеппо, это был город смерти.

Сейчас, в Турции, я могу выходить на улицу и радоваться. Я могу ходить в школу, хотя я пока не начинала. Именно поэтому мир так важен для всех, и для вас тоже.

Тем не менее, миллионы сирийских детей сейчас живут не так, как я, и страдают в разных районах Сирии. Они страдают от того, что делают взрослые.

Я знаю, что вы станете президентом Америки и можете спасти детей и народ Сирии. Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и заслуживают жить мирно, как и вы.

Если вы мне пообещаете, что вы что-то сделаете для детей в Сирии, я буду вашим новым другом.

С нетерпением жду того, что вы сделаете для детей в Сирии".

Президент США неоднократно подчеркивал свое стремление к сильным отношениям с Россией и дипломатическим отношениям с Владимиром Путиным, который поддерживает президента Сирии Асада.

Напомним, что вооруженное противостояние за контроль над городом Алеппо и его окрестностями развернулось в 2012—2017 годах в ходе гражданской войны в Сирии.

Около трети старого города Алеппо было уничтожено в результате вооруженного конфликта в Сирии, еще 60% старинных зданий получили серьезные повреждения.