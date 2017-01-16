Маломуж пояснил, зачем Трамп предложил РФ сократить ядерный арсенал

В сделку по сокращению оружия массового поражения могут включить всех членов "ядерного клуба" и закрепить "пакт" юридически, считает эксперт

Предложив России "обмен" сокращение ядерного потенциала на отмену санкций, новоизбранный президент США Дональд Трамп пытается снизить уровень глобальных международных угроз. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" поделился экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его мнению, главная цель Трампа в вопросе сокращения ядерных потенциалов – разрядка на международном уровне

"Трамп и его команда определили одну из основных перспектив: уменьшение потенциально глобальных угроз, в том числе ядерного противостояния. Поэтому главная стратегическая цель Трампа – разрядка на международном уровне. Речь о гонке ядерных вооружений. По его мнению, основная ядерная угроза на сегодняшний день связана именно с РФ. Поэтому они дают сигнал России для сокращения ядерного арсенала. Его могут привязать к поэтапному снятию некоторых ограничений. То есть уступка за уступку. Причем, скорее всего, это будет юридически оформлено. Более того, данная инициатива наверняка коснется не только США и России, но и всех членов "ядерного клуба", – отметил Маломуж.

Он отметил, что Трамп на "обмен" может предложить отменить последние санкции Обамы, введенные накануне Нового года.

"Думаю, на этом будет выстраиваться модель последующего формата встреч, на которых планируется рассмотрение ряда других вопросов. В этом случае демонстрируется готовность отменить санкции. С другой стороны, для снятия с России ограничений необходимы же какие-то основания. И эта тема станет предметом обсуждений в США. Трамп может предложить снять санкции с РФ в рамках ядерной разрядки. Речь идет о последних ограничениях, которые ввел действующий президент США Барак Обама. Трамп подчеркнет, что это будет содействовать безопасности США, которая, разумеется, находится для него в приоритете", – подчеркнул Маломуж.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью.