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Мальта стала главной в Совете ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7850/90_main.1483281499.png http://www.segodnya.ua/img/article/7850/90_tn.1483281499.png Мир Островное государство сменит Словакию, которая была председателем в Евросовете последние полгода 

Мальта стала главной в Совете ЕС

Вчера, 16:39

Островное государство сменит Словакию, которая была председателем в Евросовете последние полгода 

Мальта теперь будет главное в Евросовете. Фото: consilium.europa.eu
Мальта теперь будет главное в Евросовете. Фото: consilium.europa.eu

С 1 января 2017 года председательство в Совете Европейского союза перешло к Мальте, главенство которой будет проходить в течение полугода. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отметим, что Мальта сменит Словакию, которая была председателем последние полгода в Евросовете.

"Приоритеты председательства Мальты будут направлены на возвращение доверия в ЕС, необходимого для диалога и размышлений о будущем ЕС, а также соответствующих вопросов, касающихся миграции, безопасности и экономики. В течение следующих 6 месяцев, председательство будет сосредоточено на 6 ключевых областях: миграции, едином рынке, безопасности, социальной интеграции, европейском соседстве и морском секторе", – говорится в сообщении.

Справка: ротация председателя Совета среди стран-членов ЕС происходит каждые 6 месяцев. В течение 6-месячного периода глава председательствует на заседаниях на каждом уровне в Совете, помогая обеспечить непрерывность работы ЕС в Совете.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поздравил мальтийцев и очертил им европейские приоритеты Украины на 2017 год.

"Поздравляю с началом председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты – незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", – написал президент.
Мальта, ЕС, Порошенко, Совет ЕС

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"Сегодня"

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