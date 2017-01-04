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Мама Ронды Роузи хочет, чтобы ее дочь завершила карьеру http://www.segodnya.ua/img/article/7854/74_main.1483520516.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/74_tn.1483520516.jpg Мир Мама экс-чемпионки UFC считает, что ее дочь имеет множество талантов, которые позволят ей быть успешной без боев

Мама Ронды Роузи хочет, чтобы ее дочь завершила карьеру

Сегодня, 11:29

Мама экс-чемпионки UFC считает, что ее дочь имеет множество талантов, которые позволят ей быть успешной без боев

Мать Ронды Роузи хочет, чтобы дочь завершила карьеру. Фото boxing-mma.com
Мать Ронды Роузи хочет, чтобы дочь завершила карьеру. Фото boxing-mma.com

Ронда Роузи после поражения на первой минуте поединка против чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес пока не решила, вернется ли она еще на ринг. А вот ее мама уже заявила, что хочет, чтобы дочь карьеру завершила.

Энн-Мари де Марс, которая была первой чемпионкой мира по дзюдо из США, заявила, что уже давно хочет, чтобы Ронда завершила карьеру. Она считает, что ее дочь имеет множество талантов, которые позволят ей быть успешной без того, чтобы получать кулаком по лицу. "Кто хочет видеть своих детей, получающих удары? У нее много талантов, она может проявить себя в кино, писательстве, продюсировании, она очень, очень умна. Я говорила ей это в самом начале ее карьеры", – сказала мама Роузи. "Я сказала ей: ты умна и красива, пусть тупые люди бьют друг друга по лицу. Простите, тупые люди".

Ронда Роузи получила $62500 за каждую секунду проигранного боя
UFC, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

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Источник:

boxing-mma.com

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