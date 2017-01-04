Мама Ронды Роузи хочет, чтобы ее дочь завершила карьеру

Ронда Роузи после поражения на первой минуте поединка против чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес пока не решила, вернется ли она еще на ринг. А вот ее мама уже заявила, что хочет, чтобы дочь карьеру завершила.

Энн-Мари де Марс, которая была первой чемпионкой мира по дзюдо из США, заявила, что уже давно хочет, чтобы Ронда завершила карьеру. Она считает, что ее дочь имеет множество талантов, которые позволят ей быть успешной без того, чтобы получать кулаком по лицу. "Кто хочет видеть своих детей, получающих удары? У нее много талантов, она может проявить себя в кино, писательстве, продюсировании, она очень, очень умна. Я говорила ей это в самом начале ее карьеры", – сказала мама Роузи. "Я сказала ей: ты умна и красива, пусть тупые люди бьют друг друга по лицу. Простите, тупые люди".

Ронда Роузи получила $62500 за каждую секунду проигранного боя