"Манчестер Сити" унизил "Вест Хэм" в Кубке Англии (фото)

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Вест Хэм" в матче третьего раунда Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых голы забили Яя Туре (33-я минута, с пенальти), Давид Сильва (43), Серхио Агуэро (50) и Джон Стоунз (84). Еще один мяч в свои ворота отправил норвежский защитник "Вест Хэма" Ховард Нортвейт (41).

"Манчестер Сити" вышел в следующий раунд турнира.