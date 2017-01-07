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"Манчестер Сити" унизил "Вест Хэм" в Кубке Англии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/34_main.1483775587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/34_tn.1483775587.jpg Мир Команда Пепа Гвардиолы забила пять безответных мячей в ворота "Вест Хэма"

"Манчестер Сити" унизил "Вест Хэм" в Кубке Англии (фото)

Сегодня, 10:01

Команда Пепа Гвардиолы забила пять безответных мячей в ворота "Вест Хэма"

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Вест Хэм" в матче третьего раунда Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых голы забили Яя Туре (33-я минута, с пенальти), Давид Сильва (43), Серхио Агуэро (50) и Джон Стоунз (84). Еще один мяч в свои ворота отправил норвежский защитник "Вест Хэма" Ховард Нортвейт (41).

"Манчестер Сити" вышел в следующий раунд турнира.
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Кубок Англии, Вест Хэм

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Источник:

AFP

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