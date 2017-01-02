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"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд http://www.segodnya.ua/img/article/7852/50_main.1483385104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/50_tn.1483385104.jpg Мир Команда Жозе Моуринью всухую обыграла "Вест Хэм" и продлила победную серию в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд

Сегодня, 21:24

Команда Жозе Моуринью всухую обыграла "Вест Хэм" и продлила победную серию в чемпионате Англии

&quot;Вест Хэм&quot; проиграл &quot;МЮ&quot; - 0:2. Фото instagram.com/manchesterunited
"Вест Хэм" проиграл "МЮ" - 0:2. Фото instagram.com/manchesterunited

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, прошедшая в Лондоне в понедельник, завершилась победой "Юнайтед" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Хуан Мата (63-я минута) и Златан Ибрагимович (78). На 15-й минуте красную карточку получил полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули.

Команда Жозе Моуринью одержала шестую победу подряд, а беспроигрышная серия "Юнайтед" достигла 11 матчей. В турнирной таблице "МЮ" с 39 очками занимает шестую строчку, "Вест Хэм" с 22 баллами идет на 13-м месте.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 15 января примет "Ливерпуль". "Вест Хэм" днем ранее сыграет на своем поле с "Кристал Пэлас".

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
4  АРСЕНАЛ 19 12 4 3 41-19 40
5  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
12  УОТФОРД 19 6 4 9 23-34 22
13  ВЕСТ ХЭМ 20 6 4 10 23-35 22
14  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
15  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 4 4 11 29-35 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Вест Хэм

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Источник:

РСпорт

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