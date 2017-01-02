"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд
Команда Жозе Моуринью всухую обыграла "Вест Хэм" и продлила победную серию в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Игра, прошедшая в Лондоне в понедельник, завершилась победой "Юнайтед" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Хуан Мата (63-я минута) и Златан Ибрагимович (78). На 15-й минуте красную карточку получил полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули.
Команда Жозе Моуринью одержала шестую победу подряд, а беспроигрышная серия "Юнайтед" достигла 11 матчей. В турнирной таблице "МЮ" с 39 очками занимает шестую строчку, "Вест Хэм" с 22 баллами идет на 13-м месте.
В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 15 января примет "Ливерпуль". "Вест Хэм" днем ранее сыграет на своем поле с "Кристал Пэлас".
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|20
|13
|3
|4
|41-22
|42
|4
|АРСЕНАЛ
|19
|12
|4
|3
|41-19
|40
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|11
|6
|2
|37-14
|39
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|20
|11
|6
|3
|31-19
|39
|7
|ЭВЕРТОН
|20
|8
|6
|6
|28-23
|30
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|9
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|10
|САУТГЕМПТОН
|20
|6
|6
|8
|19-25
|24
|11
|БЕРНЛИ
|20
|7
|2
|11
|22-31
|23
|12
|УОТФОРД
|19
|6
|4
|9
|23-34
|22
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|20
|6
|4
|10
|23-35
|22
|14
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|15
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19
|4
|4
|11
|29-35
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|20
|4
|3
|13
|19-37
|15
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|20
|3
|4
|13
|17-44
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
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