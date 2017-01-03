"Манчестер Юнайтед" отказался продавать полузащитника в "Эвертон"

Жозе Моуринью не собирается продавать Шнедерлен меньше, чем за 24 миллиона

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Эвертона" в 19 миллионов фунтов за трансфер Моргана Шнедерлен, сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер "ирисок" Рональд Куман назвал 27-летнего француза главной целью зимнего трансферного окна.

Главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью не собирается продавать полузащитника меньше, чем за 24 миллиона.

Сообщается, что "Эвертон" в ближайшее время сделает новое предложение команде из Манчестера.

Напомним, в нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах восемь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 28 миллионов евро, а его контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2019 года.