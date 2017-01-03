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"Манчестер Юнайтед" отказался продавать полузащитника в "Эвертон" http://www.segodnya.ua/img/article/7854/14_main.1483459650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/14_tn.1483459650.jpg Мир Жозе Моуринью не собирается продавать Шнедерлен меньше, чем за 24 миллиона

"Манчестер Юнайтед" отказался продавать полузащитника в "Эвертон"

Сегодня, 18:23

Жозе Моуринью не собирается продавать Шнедерлен меньше, чем за 24 миллиона

Морган Шнедерлен. Фото AFP
Морган Шнедерлен. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Эвертона" в 19 миллионов фунтов за трансфер Моргана Шнедерлен, сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер "ирисок" Рональд Куман назвал 27-летнего француза главной целью зимнего трансферного окна.

Главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью не собирается продавать полузащитника меньше, чем за 24 миллиона.

Сообщается, что "Эвертон" в ближайшее время сделает новое предложение команде из Манчестера.

Напомним, в нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах восемь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 28 миллионов евро, а его контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2019 года.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Морган Шнедерлен

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Источник:

Советский спорт

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