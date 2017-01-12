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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Маруаном Феллаини http://www.segodnya.ua/img/article/7876/44_main.1484224875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/44_tn.1484224875.jpg Мир Бельгиец будет защищать цвета клуба до лета 2018 года

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Маруаном Феллаини

Сегодня, 14:41

Бельгиец будет защищать цвета клуба до лета 2018 года

Моуринью доволен игрой Феллаини. Фото AFP
Моуринью доволен игрой Феллаини. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" заявил о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини.

Бельгиец Феллайни перешел в "МЮ" из "Эвертона" в сентябре 2013 года за 27,5 миллиона фунтов. Согласно новому контракту 29-летний бельгиец будет защищать цвета "Юнайтед" до лета 2018 года.

В текущем сезоне полузащитник провел в составе манкунианцев 21 матч. В среду гол Феллаини помог "Манчестер Юнайтед" обыграть со счетом – 2:0 "Халл Сити" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
футбол, Манчестер Юнайтед, Маруан Феллаини

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Источник:

Р-спорт

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