"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Маруаном Феллаини

Бельгиец будет защищать цвета клуба до лета 2018 года

"Манчестер Юнайтед" заявил о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини.

Бельгиец Феллайни перешел в "МЮ" из "Эвертона" в сентябре 2013 года за 27,5 миллиона фунтов. Согласно новому контракту 29-летний бельгиец будет защищать цвета "Юнайтед" до лета 2018 года.

В текущем сезоне полузащитник провел в составе манкунианцев 21 матч. В среду гол Феллаини помог "Манчестер Юнайтед" обыграть со счетом – 2:0 "Халл Сити" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.