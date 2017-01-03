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"Манчестер Юнайтед" впервые со времен Фергюсона не проигрывает 13 матчей подряд http://www.segodnya.ua/img/article/7853/6_main.1483438449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/6_tn.1483438449.jpg Мир До рекорда сэра Алекса нужно не проиграть еще как минимум пять матчей

"Манчестер Юнайтед" впервые со времен Фергюсона не проигрывает 13 матчей подряд

Сегодня, 12:14

До рекорда сэра Алекса нужно не проиграть еще как минимум пять матчей

Фото manutd.com
Фото manutd.com

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Вест Хэм" в матче 20-го тура АПЛ – 2:0. "МЮ" одержал шестую победу в турнире подряд.

"Дьяволы" не знают поражений на протяжении 13 матчей, что является рекордом клуба с момента ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона. Под его руководством "МЮ" в 2013 году не проигрывал 18 матчей подряд.

Последнее поражение "МЮ" потерпел 3 ноября в выездном матче Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед

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Источник:

Championat.ru

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