"Манчестер Юнайтед" впервые со времен Фергюсона не проигрывает 13 матчей подряд Сегодня, 12:14 Просмотров: ...

До рекорда сэра Алекса нужно не проиграть еще как минимум пять матчей

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"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Вест Хэм" в матче 20-го тура АПЛ – 2:0. "МЮ" одержал шестую победу в турнире подряд. "Дьяволы" не знают поражений на протяжении 13 матчей, что является рекордом клуба с момента ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона. Под его руководством "МЮ" в 2013 году не проигрывал 18 матчей подряд. Последнее поражение "МЮ" потерпел 3 ноября в выездном матче Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).