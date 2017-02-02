По ее словам, ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации.

Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты страны Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции "абсолютно бестолковыми". Такое заявление она сделала в эфире телеканала CNN в среду, 1 февраля.

По ее словам, ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. "Все, что сделали санкции — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза", — отметила Ле Пен. По ее словам, необходимо "сделать шаг назад" от взглядов времен холодной войны.

Ле Пен неоднократно высказывалась за восстановление отношений с Россией. Так, 17 января, политик заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским. По ее мнению, принадлежность полуострова Украине "была лишь административным вопросом советских времен". Она также выразила сожаление, что прошедший в 2014 году референдум "не был воспринят в международном сообществе и ООН". Кроме того, она пообещала выступить за отмену антироссийских санкций.

3 января Ле Пен заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. 13 ноября 2016 года политик выразила мнение, что Европе не следует бояться Кремля и пренебрегать Россией, "живя с ней в условиях холодной войны".

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" бывший премьер-министр, Франсуа Фийон. Однако на фоне финансового скандала, связанного с супругой, уровень доверия к нему начал падать.