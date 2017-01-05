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Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча http://www.segodnya.ua/img/article/7858/71_main.1483646943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/71_tn.1483646943.jpg Мир Лидер "Ниццы" получил прямую красную карточку в поединке против "Бордо"

Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча

Сегодня, 22:05

Лидер "Ниццы" получил прямую красную карточку в поединке против "Бордо"

Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал нападающего "Ниццы" Марио Балотелли на два матча.

Итальянский форвард в матче 19-го тура французской Лиги 1 с "Бордо" (0:0) 21 декабря получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Игора Левчука.

Полузащитник Юнес Беланда, который также получил красную карточку в том матче, дисквалифицирован на одну игру.

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр, который после финального свистка выразил недовольство судейством, дисквалифицирован на два матча условно.
футбол, Марио Балотелли, Юнес Беланда, ФК Ницца

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Источник:

Championat.ru

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