Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча
Лидер "Ниццы" получил прямую красную карточку в поединке против "Бордо"
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал нападающего "Ниццы" Марио Балотелли на два матча.
Итальянский форвард в матче 19-го тура французской Лиги 1 с "Бордо" (0:0) 21 декабря получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Игора Левчука.
Полузащитник Юнес Беланда, который также получил красную карточку в том матче, дисквалифицирован на одну игру.
Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр, который после финального свистка выразил недовольство судейством, дисквалифицирован на два матча условно.
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