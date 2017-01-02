Марио Манджукич отказался от миллионов из чемпионата Китая

"Ювентус" отказался продавать нападающего Марио Манджукича в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в который собирается переходить полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

По информации Tuttosport, "Тяньцзинь" предлагал за игрока €28 млн, а самому 30-летнему футболисту был предложен четырехлетний контракт с заработной платой в размере €7,5 млн, однако хорват ответил отказом, так как не готов к переезду в Китай.

Сообщается, что в скором времени "Тяньцзинь Цюаньцзянь" может сделать новое предложение по игроку в размере €40 млн.