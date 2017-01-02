Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Марио Манджукич отказался от миллионов из чемпионата Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7851/99_main.1483362680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/99_tn.1483362680.jpg Мир "Тяньцзинь Цюаньцзянь" получил отказ, но готовится увеличить предложение по нападающему "Ювентуса"

Марио Манджукич отказался от миллионов из чемпионата Китая

Сегодня, 23:27

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" получил отказ, но готовится увеличить предложение по нападающему "Ювентуса"

Марио Манджукич. Фото Instagram
Марио Манджукич. Фото Instagram

"Ювентус" отказался продавать нападающего Марио Манджукича в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в который собирается переходить полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

По информации Tuttosport, "Тяньцзинь" предлагал за игрока €28 млн, а самому 30-летнему футболисту был предложен четырехлетний контракт с заработной платой в размере €7,5 млн, однако хорват ответил отказом, так как не готов к переезду в Китай.

Сообщается, что в скором времени "Тяньцзинь Цюаньцзянь" может сделать новое предложение по игроку в размере €40 млн.
Аксель Витсель, чемпионат Китая, Тяньцзинь, Марио Манджукич

Вы сейчас просматриваете новость "Марио Манджукич отказался от миллионов из чемпионата Китая". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

gazeta.ru, TuttoSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.